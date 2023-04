Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeuge überrascht mutmaßliche Rollerdiebe

Streifen nehmen 14 und 16-Jährigen fest

Darmstadt (ots)

Polizeistreifen haben am frühen Freitagmorgen (14.04.) zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche vorläufig festgenommen, die nach bisherigen Erkenntnissen einen Roller stehlen wollten. Zudem attackierten sie einen aufmerksamen Zeugen, der das Duo bei ihrer Tat überrascht hatte. Gegen 3.45 Uhr alarmierte ein Anwohner am Wilhelminenplatz die Polizei und teilte mit, dass es zwei Personen in einem dortigen Hinterhof auf einen Roller abgesehen hatten. Als er einen der überraschten Täter festhalten wollte, soll sein Komplize auf den Zeugen eingeschlagen haben. Die beiden Ertappten suchten anschließend das Weite. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nach den Flüchtenden konnten Polizeistreifen das Duo am Luisenplatz ausmachen und nach einer kurzen Flucht überwältigen. Die beiden 14 und 16-Jährigen wurden vorläufig festgenommen und kamen über Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei. In dem eingeleiteten Verfahren müssen sie sich jetzt strafrechtlich verantworten. Ob sie auch für weitere, gleichgelagerte Taten in Frage kommen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kommissariats 35 der Darmstädter Kripo.

