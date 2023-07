Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Tönnishäuschen. Fahrerin oder Fahrer eines schwarzen Opel Insignia gesucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.7.2023 ereignete sich gegen 8.20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr Tönnishäuschen. Eine 19-jährige befuhr mit ihrem Roller die Landstraße aus Richtung Ahlen kommend und bog in den Kreisverkehr ein. Als sie sich im Kreisverkehr befand, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer aus Richtung Vorhelm kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Die Ahlenerin bremste den Roller stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Opel Insignia zu verhindern, stürzte jedoch. Dabei verletzte sich die 19-Jährige leicht. Der Autofahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dem schwarzen Opel Insignia machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

