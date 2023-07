Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Metallschrott und Anhänger gestohlen

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 26.7.2023 brachen unbekannte Personen in ein Firmengebäude eines metallverarbeitenden Betriebs auf der Kruppstraße in Ahlen ein. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gitterboxen mit Metallschrott. Die Boxen luden die Einbrecher auf einen Anhänger, der auf dem Betriebsgelände stand. Der gestohlene Anhänger der Marke Westfalia ist offen und hat das amtliche Kennzeichen WAF-H 305. Wer hat in der Nacht im Bereich Kruppstraße verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gestohlenen Anhänger und/oder Zugfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

