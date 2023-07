Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Schützenfest in Hagenburg

Hagenburg (ots)

Im Rahmen des Schützenfestes in Hagenburg kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einigen Straftaten rund um das Veranstaltungsgelände an der Schützenstraße.

Ein 64-jähriger Hagenburger steht im Verdacht einen E Scooter unter dem Einfluss von Alkohol geführt zu haben. Der Mann wurde von der Polizei gestoppt und es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Ein 38-jähriger Hagenburger geriet in eine Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Ein 40-jähriger Besucher des Schützenfestes aus Nordniedersachsen wurde von zwei noch unbekannten männlichen Personen angegriffen und erlitt in der Folge blutendende Verletzungen im Gesicht. Der Tathintergrund ist bislang unbekannt.

Zum Abschluss ließ ein 26-jähriger Mann aus Nienstädt in den frühen Morgenstunden seinen Frust an einem Gartenzaun in der Straße "Am Försterteich" aus. Er beschädigte diesen mit einer Holzlatte. Der Verursacher erklärte sich jedoch noch vor Ort bereit, den Schaden zu bezahlen.

Zusammenfassend lässt sich von einem friedlichen Verlauf des Schützenfestes in Hagenburg sprechen.(mue/smi)

