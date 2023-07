POL-STH: brennender Baum in der Stadt

Auetal - Hattendorf (ots) - (loy)Am 08.07.2023 gegen 13:15 Uhr fing in Hattendorf bei Mäharbeiten vermutlich durch technischen Defekt am Mähdrescher ein Stoppelfeld Feuer. Bei Temperaturen um 32°C und mäßigem Wind stand schnell eine Fläche von 15000m² bis 20000m² in Brand. Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr sowie in der Nähe befindlicher Landwirte konnte ein Übergreifen des Flächenbrandes auf noch nicht ...

