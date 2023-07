Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hattendorf - Flächenbrand auf Stoppelfeld

Auetal - Hattendorf (ots)

(loy)Am 08.07.2023 gegen 13:15 Uhr fing in Hattendorf bei Mäharbeiten vermutlich durch technischen Defekt am Mähdrescher ein Stoppelfeld Feuer. Bei Temperaturen um 32°C und mäßigem Wind stand schnell eine Fläche von 15000m² bis 20000m² in Brand. Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr sowie in der Nähe befindlicher Landwirte konnte ein Übergreifen des Flächenbrandes auf noch nicht abgeerntete Felder sowie ein angrenzendes Waldstück verhindert werden. Es entstand Sachschaden durch den technischen Defekt am Mähdrescher, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Während die Rauchsäule bereits weithin sichtbar war, zog diese nicht in Richtung der nahen Autobahn 2, sodass hier keine polizeilichen Maßnahmen erforderlich waren.

