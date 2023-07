Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Farbschmierereien an der Kreissporthalle

Rinteln (ots)

(loy)In der Zeit vom 06.07.2023, 16 Uhr bis zum 07.07.2023, 7 Uhr, beschmierten Unbekannte zwei Garagentore an der Kreissporthalle in der Burgfeldsweide mit Sprühlack. Durch die Verunreinigungen entstand ein Schaden von geschätzten 1000EUR an den metallenen Toren. Wer im genannten Zeitraum oder kurz davor verdächtige Beobachtungen an der Kreissporthalle gemacht hat, wird gebeten, sich unter 05751/9646-0 bei der Polizei in Rinteln zu melden.

