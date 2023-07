Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Unbekannter ritzt Hakenkreuz in PKW - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt in einem Strafverfahren gegen einen bislang unbekannten Täter wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung, nachdem eine 22-jährige Nienburgerin am Donnerstag ein ca. 12x14cm großes eingeritztes Hakenkreuz auf der Motorhaube ihres PKW feststellen musste. Der schwarze Audi A3 der Nienburgerin stand von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen an der Robert-Koch-Straße sowie Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz an der Grundschule am Bach. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Folgetag.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell