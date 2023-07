Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 443

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Auetal (ots)

(swe). Am heutigen Morgen, 7.7.2023, kommt es gegen 08.13 Uhr auf der Landesstraße L 443 im Auetal zu einem tödlichen Verkehrsunfall, als eine 90-jährige Fahrzeugführerin aus dem Auetal von der K 65 aus Richtung Westerwald auf die L 443 einbiegen will und dabei einen von links kommenden Sattelzug übersieht. Für den Sattelzugfahrer, einen 40-jährigen Mann aus Obernkirchen, gab es keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig abzubremsen. Er selbst blieb in seinem Lkw unverletzt. Die schwer verletzte 90-jährige Frau wird mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Hannover geflogen und verstirbt in Folge an ihren Verletzungen. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wird der Kreuzungsbereich der K 65/L 443 gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Eine spezialisierte Unfallaufnahme mit dem "Photogrammetrischen Interaktiven Digitalen Auswerte-System" (PHIDIAS) wurde aufgrund der Klarheit des Unfallhergangs von der STA Bückeburg nicht für nötig erachtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell