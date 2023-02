Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht- Zeugen gesucht

Bad Krozingen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, 17.02.2023, zwischen 16:15 Uhr und 18:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Vita Classica in Bad Krozingen ein geparktes Fahrzeug beschädigt. An dem schwarzen Porsche Cayenne wurden durch den Fahrer bei der Rückkehr zum Fahrzeug nicht unerhebliche Beschädigungen am vorderen Stoßfänger festgestellt. An der Windschutzscheibe fand sich eine Notiz mit einem vagen Hinweis auf den Verursacher, jedoch ohne Rückschlüsse auf den Urheber der Nachricht. Beim Verursacher handelt es sich eventuell um ein Car-Sharing bzw. Stadtmobil-Fahrzeug.

Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zum Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

