POL-FR: Lörrach: Verdacht der Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.02.2023, gegen 08.30 Uhr, wurde an einem Bistro in der Kandelstraße eine durch starke Brandzerrung beschädigte Eingangstür festgestellt. Auch der verschlossene Rollladen wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche in der Nacht von Samstag, 18.02.2023, auf Sonntag, 19.02.2023, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

