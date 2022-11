POL-OS: Bramsche: Kind nach Verkehrsunfall verstorben - Obduktion angeordnet

Ostercappeln (ots) - In der Zeit von Mittwochnachmittag (16:45 Uhr) bis Donnerstagmittag (12:45 Uhr) verschafften sich Unbekannte in dem Neubaugebiet "Tiefer Weg" in Venne zu mehreren Rohbauten und Baucontainern gewaltsam Zutritt. Aus den Gebäuden stahlen die Täter Werkzeuge und flüchteten damit in unbekannte ...

mehr