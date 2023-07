Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer ohne Helm

Stadthagen (ots)

Am Samstagmorgen beabsichtigte ein 43-jährige Stadthäger von der Herminenstraße in Stadthagen mit seinem PKW nach links in die Industriestraße einzubiegen.

Dabei übersieht er den von rechts kommenden Radfahrer aus Niedernwöhren, welcher den Radschutzstreifen befahren hat. Es kam zum Zusammenstoß, sowohl der PKW als auch das Mountainbike wurden beschädigt.

Da der 39-jährige Radfahrer keinen Helm trug, zog er sich eine Kopfplatzwunde zu, sowie diverse kleine Schürf- und Schnittwunden. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Schaumburg transportiert. (smi)

