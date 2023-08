Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen, Polizei Hagen und Polizei Siegen - Suchmaßnahmen nach möglicherweise verletzter Frau in Siegener Waldgebiet

Siegen (ots)

Am Montagmorgen (14.08.2023) gingen bei der Polizei Siegen Hinweise zu einer vermissten 23-jährigen Frau ein, die möglicherweise Opfer einer Straftat geworden und verletzt sein könnte. Groß angelegte Suchmaßnahmen der Polizei konzentrieren sich derzeit auf ein Waldgebiet in Netphen-Dreis-Tiefenbach. Im Zuge der laufenden Ermittlungen wurde am frühen Nachmittag ein möglicher Tatverdächtiger in Siegen vorläufig festgenommen. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden. (sen)

