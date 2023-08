Polizei Hagen

POL-HA: Kriminalpolizei bringt zahlreiche gestohlene Tablets zurück in Schule

Ende September 2022 brachen unbekannte Täter in das Käthe-Kollwitz-Berufskolleg in der Liebigstraße ein und stahlen eine größere Menge Tablets (Pressemitteilung vom 29.09.2022). Ein Teil der Beute konnte vergangene Woche durch die Hagener Kriminalpolizei an die Schule zurückgegeben werden. Die Tablets wurden offensichtlich bundesweit weiterverkauft. Sie konnten nun in Teilen lokalisiert und sichergestellt werden. Die Schulleiterin der Käthe-Kollwitz Schule, Frau Bettina Hund, zeigte sich hocherfreut, als ihr 21 der Tablets von Kriminalhauptkommissar Jan Ritter vom Kriminalkommissariat 13 der Hagener Polizei in der Schule übergeben wurden. Die hochwertigen Geräte können nun nach den Ferien wieder genutzt werden. Sie konnten in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Brandburg bei entsprechenden Durchsuchungsmaßnahmen durch die Polizei sichergestellt werden. Die Ermittlungen haben zu einem 25-jährigen Deutschen geführt. Inwieweit dieser auch an dem Einbruch beteiligt war, wird derzeit geprüft. Zu den noch fehlenden Geräten werden die Ermittlungen weiter fortgesetzt. (sch)

