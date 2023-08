Polizei Hagen

POL-HA: Ehefrau greift Hagener bei Streit mit Schuhlöffel an

Hagen-Haspe (ots)

In Haspe schlug eine Hagenerin ihren Mann bei einem Streit mit einem Schuhlöffel. Am Samstag (12.08.) kam es in den Abendstunden zu einem lautstarken Konflikt zwischen dem Paar. Eine Nachbarin hörte Hilferuf und verständigte die Polizei. Der Ehemann gab bei den Beamten an, dass seine 64-jährige Frau Alkohol getrunken habe und sehr laut war. Aufgrund der Uhrzeit habe er sie angesprochen und darauf hingewiesen, dass sie leiser sein soll. Die Hagenerin habe ihn daraufhin mit dem Schuhanzieher geschlagen und leicht verletzt. Auch im Beisein der Polizei verhielt sich die 64-Jährige aggressiv und laut. Sie antwortete nur bedingt auf Nachfragen und versuchte immer wieder mit Zwischenrufen auf ihren Mann einzuwirken. Die Einsatzkräfte nahmen sie in Gewahrsam, erteilten ihr ein zehntägiges Rückkehrverbot für die Wohnung und fertigten eine Strafanzeige. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte die 64-jährige Hagenerin. (arn)

