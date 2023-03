Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Schockanrufe+++Körperverletzung durch Steinwurf+++Mann reanimiert+++25 Verletzte an Schule+++Widerstand und Einweisung nach Vermisstenfahndung+++

Wiesbaden (ots)

1. Betrüger in Wiesbaden aktiv und erfolgreich, Wiesbaden, Mittwoch, 01.03.2023, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) In Wiesbaden haben Betrüger am Mittwoch zwei Menschen mit bekannten Telefonmaschen versucht um ihr Geld zu bringen, in einem Fall waren sie erfolgreich. Einer 50-Jährigen gaukelten die Verbrecher durch sogenannte Schockanrufe vor, dass ihre Mutter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und sie nur gegen Zahlung einer Geldsumme eine Untersuchungshaft abwenden könne. Die versierten Betrüger setzten die 50-Jährige derart unter Druck, dass diese schließlich Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro an einen Geldboten übergab. Die Übergabe fand vor den Garagen des Hauses Hohlbeinstraße 14 statt. Dieser Bote wurde beschrieben als 30 bis 40 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und "orientalisch" aussehend. Er soll braune, kurze Haare, einen dichten Vollbart, einen blauen Kapuzenpullover und einen Rucksack getragen haben. Auch am Mittwochnachmittag versuchten Betrüger einen 85-Jährigen durch einen Schockanruf dazu zu bringen, Bargeld an eine Botin zu übergeben. Der Senior wurde per Telefon mit einem angeblichen Verkehrsunfall seiner Tochter konfrontiert. Auch in diesem Fall wurde die Zahlung einer Kaution zur Abwendung einer Untersuchungshaft gefordert. Hier reagierte der Mann allerdings richtig und verlangte, dies zuerst mit seiner Enkelin besprechen zu wollen. Daraufhin wurde das Telefonat von der Betrügerin kommentarlos abgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-2340 entgegen. Leider scheinen noch nicht alle Menschen die Maschen der Betrüger zu kennen, daher bittet die Polizei eindringlich: -Gehen Sie niemals auf Geldforderungen am Telefon ein -Besprechen Sie sich immer zuerst mit Verwandten oder Freunden -Verständigen Sie im Zweifel die Polizei -Sprechen Sie mit älteren Menschen über die Betrugsversuche und klären Sie sie auf

2. Körperverletzung durch Steinwurf

Wiesbaden, Saalgasse Mittwoch, 01.03.2023, 21:40 Uhr

(my) Am Mittwochabend kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen Steinwurf. Ein 55-jähriger Mann begab sich am gestrigen Abend gegen 21:45 Uhr auf die Wache des 1. Polizeireviers in Wiesbaden und erklärte, durch mehrere Jugendliche beleidigt und mit einem Stein beworfen worden zu sein. Der Geschädigte klagte über starke Schmerzen am rechten Arm. Auf der Wache wurde der Sachverhalt, sowie eine Personenbeschreibung der männlichen 3er-Gruppierung, aufgenommen. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme konnte im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Tatortes eine Gruppe Jugendlicher angetroffen werden. Da die Täterbeschreibung des Geschädigten mit den Personen vor Ort übereinstimmte, wurde eine Personenkontrolle durchgeführt. Im Rahmen der Personenüberprüfung konnte ein Tatzusammenhang festgestellt werden. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

3. Widerstand und anschließende Einweisung nach Vermisstenfahndung Wiesbaden, Donnerstag, 02.03.2023, 02:35 Uhr

(my)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Wiesbaden-Dotzheim zu einer Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil einer Polizeibeamtin. Gegen 23:15 Uhr wurden zwei Mädchen im Alter von 14 und 11 Jahren von ihrer Mutter bei der Wiesbadener Polizei als vermisst gemeldet. Eine Streifenbesatzung konnte die beiden vermissten Kinder gegen 02:30 Uhr wohlbehalten auffinden und zu ihrer besorgten Mutter zurückbringen. Während der Zusammenführung der Familie kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen der 14-Jährigen und ihrer Mutter. Als die Beamtin die Streitigkeiten schlichten wollte, verhielt sich das Mädchen äußerst aggressiv gegenüber den anwesenden Personen. Sie fing an, die Polizistin zu beleidigen und nach ihr zu treten, sodass eine vorläufige Festnahme unerlässlich war. Die Beamtin wurde im Rahmen der Widerstandshandlung leicht verletzt. Aufgrund der psychischen Verfassung des 14-jährigen Mädchens wurde dieses noch in der Nacht in einem Krankenhaus untergebracht. Es wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und der Widerstandshandlungen eingeleitet

4. Mann mit Messer am Schloss Biebrich,

Wiesbaden, Rheingaustraße, Mittwoch, 01.03.2023, 16:40 Uhr

(wie) Am Biebricher Schloss hat am Mittwochnachmittag ein Mann mit einem Messer herumgefuchtelt und Passanten verängstigt. Die Polizei wurde gegen 16:40 Uhr in die Rheingaustraße gerufen, da Passanten dort einen Mann beobachteten, der mit einem großen Messer gegen ein Geländer und auf das dortige Laub einstach. Beim Eintreffen der Streife wurde den Beamten ein 65-Jähriger gezeigt, der mit dem Messer hantiert haben sollte. Der Mann wurde kontrolliert, das Brotmesser nahmen die Beamten an sich. Der leicht verwirrte Mann gab an, dass er mit dem Messer und einer mitgeführten Schere Aufkleber von den Straßenlaternen kratzen wolle. Da die Beamten den 65-Jährige bereits kennen und er nicht als gewalttätig bekannt ist, konnte er beruhigt werden. Der Aufforderung nun ruhig und friedlich zu bleiben kam er nach. Das Messer und die Schere stellten die Beamten sicher.

5. Mann reanimiert,

Wiesbaden, Rheinstraße, Mittwoch, 01.03.2023, 14:45 Uhr

(wie) Eine Streife der Polizei hat am Mittwochnachmittag einen leblosen Mann auf der Rheinstraße reanimiert. Die Beamten waren wegen eines anderen Einsatzes in der Rheinstraße unterwegs, als sie plötzlich von einem Mann angesprochen wurden. Dieser bat die Polizisten um Hilfe, da sein Bruder auf dem Boden lag und nicht mehr atmete. Die Beamten stellten weder Puls noch Atmung bei dem 34-Jährigen fest. Daher begonnen die Beamten sofort mit einer Herz-Druck-Massage bei dem Bewusstlosen. Nach einiger Zeit schien die Reanimation Erfolg zu haben, denn der Mann fing wieder an zu atmen. Bis zum Eintreffen des verständigten Rettungswagens wurde der 34-Jährige in der stabilen Seitenlage gehalten. Nach notärztlicher Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

6. Trickdiebin flüchtet mit Schmuck,

Wiesbaden, Neugasse, Mittwoch, 01.03.2023, 13:05 Uhr

(sun)Am Mittwoch suchte eine Trickdiebin einen Juwelier in Wiesbaden auf und entwendete mit einer List hochwertigen Schmuck. Gegen 13:05 Uhr betrat die unbekannte Täterin den sich in der Neugasse befindlichen Laden. Sie verwickelte die anwesende Mitarbeiterin in ein Gespräch, indem sie sich beraten ließ. Während der Unterhaltung gelang es der Unbekannten unbemerkt eine Goldkette aus dem Schaufenster einzustecken. Anschließend verließ sie das Geschäft, ohne etwas zuvor gekauft zu haben und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Schmuckstück hat einen Wert von circa 5.100 Euro. Die Täterin soll circa 1,70 Meter groß, circa 20 bis 25 Jahre alt und schlank gewesen sein. Sie habe eine schwarze Mütze, eine schwarze OP-Maske, eine schwarze Hose und eine dunkle Jacke getragen. Zudem sprach sie nur gebrochenes Deutsch. Hinweise zu der Täterin erbittet das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140

7. Motorroller gestohlen,

Wiesbaden, Aarstraße, 01.04.2022 bis 01.03.2023

(sun)Am Mittwoch stellte ein Besitzer eines Motorrollers fest, dass dieser im Verlauf des vergangenen Jahres bis zum 01.03.2023 in Wiesbaden gestohlen wurde. Der entwendete Motorroller des Herstellers REX RS wurde von dem Besitzer in der Aarstraße am 01.04.2022 geparkt und seitdem nicht mehr aufgesucht. Der schwarze Roller war mit dem Kennzeichen 792-WND versehen. Der Wert wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Das 5. Polizeirevier ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

8. Sachbeschädigung an einem Pkw,

Wiesbaden, Bertramstraße, Sonntag, 26.02.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 27.02.2023, 16:00 Uhr

(sun)Unbekannte Täter haben in Wiesbaden zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag einen geparkten Pkw beschädigt. Gegen 16:00 Uhr am Montag musste ein 55-Jähriger in der Bertramstraße feststellen, dass Vandalen seinem schwarzen BMW Dellen und Kratzer auf dem Dach des Fahrzeugs sowie auf der Kofferraumhaube zugefügt haben. Von den umliegenden Autos, welche allesamt im Hinterhof des Wohnhauses standen, wurde kein weiteres beschädigt. Der Sachschaden des beschädigten BMW beträgt circa 3.500 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich beim 1. Polizeirevier unter der Nummer (0611) 345-23140 zu melden.

9. Einbruch in Gebäude,

Wiesbaden-Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße, Dienstag, 28.02.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 01.03.2023, 06:50 Uhr

(sun)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in das Stadtteilzentrum in der Geschwister-Scholl-Straße in Klarenthal ein und stahlen mehrere Wertgegenstände. In einem Zeitraum zwischen Dienstagabend gegen 20:00 Uhr und Mittwochmorgen gegen 06:50 Uhr gelangten die Täter unbemerkt in das Haus. Hierfür kletterten diese durch ein geöffnetes Fenster, woraufhin sie dann versuchten eine Tür aufzuhebeln. Eine weitere Tür traten sie ein, woraufhin diese aus der Halterung gerissen wurde. Anschließend durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten. Die Täter haben mehrere elektronische Geräte gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro, der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

10. 25 Verletzte nach Kühlmittelaustritt an Schule, Wiesbaden, Bierstadter Straße, Donnerstag, 02.03.2023, 11:50 Uhr

(wie) In Wiesbaden wurden am Donnerstagmittag 25 Personen bei einem Kühlmittelaustritt in einer Schulmensa leicht verletzt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden gegen 11:50 Uhr zu einer Schule in der Bierstadter Straße gerufen, da dort mehrere Schüler über Atemwegsbeschwerden klagten. Hierdurch kam es an der Schule zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte, da durch ein ausgetretenes Kühlmittel im Bereich der Mensa insgesamt 25 Personen verletzt worden waren. Glücklicherweise war bei allen Verletzten eine ambulante Versorgung ausreichend. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung, ursächlich scheint ein technischer Defekt gewesen zu sein.

