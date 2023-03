Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Auto nach Einbruch gestohlen - Täter festgenommen+++Frau in Spielothek beleidigt und bedroht+++Rollerdiebe unterwegs+++

Wiesbaden (ots)

1. Auto nach Einbruch gestohlen - Täter festgenommen, Wiesbaden-Biebrich, Am Gräselberg, Dienstag, 28.02.2023, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Nach einem Einbruch in eine Wohnung am Gräselberg wurde am Dienstag unter anderem ein VW Bus gestohlen, die Polizei konnte den Täter mit dem Fahrzeug wenig später festnehmen. Unbekannte Täter hebelten in der Straße "Am Gräselberg" eine Schiebetür an einer Doppelhaushälfte auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einem Beamer, einen PC, zwei Fernseher, zwei Laptops und einen Receiver. Zudem wurde ein Fahrzeugschlüssel zu einem weißen VW Bus mit einem blauen umlaufenen Streifen entwendet. Bei der Rückkehr der Bewohner war der Bus ebenfalls verschwunden. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und Streifen der Reviere fahndeten nach dem gestohlenen Fahrzeug. Nachbarn hatten zur Tatzeit einen verdächtigen Mann beobachtet, der an mehreren Türen gerüttelt hatte und konnten diesen der Polizei beschreiben. In der Nacht auf den Mittwoch bemerkte eine Streife des zweiten Polizeireviers den gestohlenen VW Bus gegen 01:40 Uhr an einer Tankstelle in der Boelckestraße. Eine Person zu der die Beschreibung der Nachbarn passte verließ gerade das Tankstellengebäude. Den Fahrzeugschlüssel ließ er beim Erblicken der Polizei fallen. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen widerstandslos fest und stellten ihn an den Streifenwagen. Der Mann war sichtlich in einem schlechten Zustand und machte einen berauschten Eindruck. Zudem klagte er über Schmerzen und Unwohlsein. Er sackte schließlich zusammen und die Beamten verständigten einen Rettungswagen. Nach erster Behandlung wurde der 41-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und dort polizeilich bewacht. Im VW Bus befanden sich Teile des Diebesgutes und noch weitere Gegenstände die wahrscheinlich aus weiteren Einbrüchen stammen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-2340 entgegen.

2. Frau in Spielothek beleidigt und bedroht, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 01.03.2023, 00:00 Uhr

(wie) Am Wiesbadener Hauptbahnhof kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einer Beleidigung und Bedrohung einer Frau. Ein Unbekannter hatte gegen Mitternacht eine Spielothek am Bahnhofsplatz betreten und sich merkwürdig verhalten. Nachdem der Mitarbeiterin klar war, dass es sich nicht um einen Kunden handelte, bat sie den Mann die Örtlichkeit zu verlassen. Dies soll der Unbekannte ignoriert haben. Nach erneuter Aufforderung zu gehen, soll der Mann ausfällig geworden sein und die Angestellte beleidigt haben. Als diese ankündigte die Polizei zu verständigen, wurde sie von dem Unbekannten bedroht. Anschließend floh der Mann in unbekannte Richtung. Er soll circa 30 Jahre alt, 180 cm groß und kräftig gebaut gewesen sein. Er habe kurze blonde Haare und eine Wollmütze plus Basecap getragen haben. Hinweise erbittet das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/ 345-2140

3. Rollerdiebe unterwegs,

Wiesbaden-Kostheim, Im Sampel, Samstag, 25.02.2023, 14:00 Uhr bis Sonntag, 26.02.2023, 20:00 Uhr (sun)Am Wochenende hatten es Diebe in Wiesbaden-Kostheim auf einen Motorroller abgesehen. Im Zeitfenster von 14:00 Uhr am Samstag bis 20:00 Uhr am Sonntag hatte der Besitzer eines Rollers der Marke "Kymco" sein Gefährt in der Straße "Im Sampel" abgestellt. Bei seiner Rückkehr fehlte von dem Zweirad jegliche Spur. Unbekannte hatten dieses entwendet und waren anschließend unerkannt geflohen. Das Kennzeichen des schwarzen Rollers lautet 850 JNM. Der Motorroller hat einen Wert von schätzungsweise 500 Euro. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise zu dem Diebstahl.

4. Roller gestohlen und stehen gelassen, Wiesbaden-Klarenthal, Werner-Hilpert-Straße, Montag, 27.02.2023, 18:30 Uhr bis Dienstag, 28.02.2023, 07:40 Uhr

(Sun)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Klarenthal ein Motorroller gestohlen und am Dienstag bereits wiedergefunden, wobei sich herausstellte, dass dieser nicht zugelassen war. Gegen 18:30 Uhr hatte ein 19-Jähriger seinen Roller in der Werner-Hilpert-Straße abgeschlossen abgestellt, woraufhin dieser von Unbekannten entwendet wurde. Im Verlauf der Nacht wurde der Roller von einer Zeugin in der Dolomitenstraße wieder aufgefunden. Als die Polizei eintraf, stellte diese fest, dass der Motorroller nicht zugelassen ist und stellte diesen zur Spurensicherung sicher. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise zu dem Diebstahl.

5. Vandalismus an einem Pkw,

Wiesbaden-Kostheim, Im Sampel, Sonntag, 26.02.2023, 17:00 Uhr bis Dienstag, 28.02.2023, 13:30 Uhr

(sun)In Wiesbaden-Kostheim kam es zwischen Sonntag und Dienstag zu einem Fall von Vandalismus an einem geparkten Pkw. Der in der Straße "Im Sampel" geparkte Pkw wurde auf der rechten Fahrzeugseite, welche zum Gehweg hin zeigte, beschädigt. Sowohl das Seitenspiegelgehäuse, als auch die Fahrzeugkarosserie unterhalb des Beifahrerfensters wiesen Lackschäden auf. Des Weiteren ist das Spiegelglas des rechten Seitenspiegels herausgefallen und gebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu möglichen Tätern unter der Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

6. Diebe stehlen PKW,

Wiesbaden, Kurhausplatz, Dienstag, 28.02.2023, 22:00 Uhr bis 22:45 Uhr

(sun)Dienstagabend entwendeten unbekannte Täter unbemerkt eine Jacke in Wiesbaden, durch welche diese an einen Autoschlüssel gelangten und das Auto ebenfalls stehlen konnten. Zwischen 22:00 Uhr und 22:45 Uhr haben unbekannte Täter eine sich in der Garderobe eines Restaurants in der Straße "Kurhausplatz" befindliche Jacke entwendet. In dieser befand sich ein Autoschlüssel, mit welchem die Diebe den dazugehörigen VW Golf in schwarz ausfindig machten und anschließend damit davonfuhren. Der Wert des Pkws mit dem amtlichen Kennzeichen WI-SL 210 wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

