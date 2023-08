Polizei Hagen

POL-HA: 26-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs - Cannabis in Auto gefunden

Hagen-Haspe (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle fanden Polizeibeamte am Samstagabend (12.08.2023) in Haspe Drogen in dem Auto eines 26-jährigen Mannes. Gegen 20.50 Uhr hielten die Beamten das Auto des Hageners für eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Berliner Straße an. Sofort bemerkten sie einen für Cannabis typischen Geruch und führten bei dem 26-jährigen Fahrer einen Drogentest durch. Dieser schlug auf den Wirkstoff THC an. Im weiteren Verlauf der Kontrolle händigte der Mann den Beamten dann noch eine mit Cannabis gefüllte Tüte aus. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und leiteten ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Hagener ein. (sen)

