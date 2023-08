Polizei Hagen

POL-HA: 2 Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Hagen-Haßley (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntages, 13.08.2023, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreisverkehr auf Haßley. Ein 29-jähriger Hagener befuhr die Haßleyer Straße aus Richtung Haßley kommend in Fahrtrichtung Auto-bahnauffahrt Hagen - Süd. Aus bisher noch ungeklärter Ursache verunfallte der Hagener mit seinem blauen Peugeot in der Kreisverkehrsanlage und überschlug sich mehrfach bevor das Fahrzeug auf einem angrenzenden Feld zu liegen kam. Hierbei verletzten sich der Fahrer und sein ebenfalls aus Hagen kommender 26-jähriger Beifahrer schwer. Beide Personen mussten zunächst durch die Hagener Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, bevor sie stationär in Krankenhäusern aufgenommen werden konnten. Zur Unfallaufnahme wurde auch ein Unfallaufnahmeteam aus Düsseldorf eingesetzt um die genaue Unfallursache zu ermitteln. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Hagener Verkehrskommissariat geführt. An dem PKW entstand Totalschaden. (tx)

