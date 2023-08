Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebstahl, Fluchtversuch, vorläufige Festnahme und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 01:10 Uhr entwendete ein 26-Jähriger in einer Tankstelle in der Rohrbacher Straße die Geldbörse eines 71-Jährigen und ergriff hiernach die Flucht. Ein Zeuge lief dem Täter hinterher und alarmierte die Polizei. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte eilten hinzu und konnten so den 26-Jährigen in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Den entwendeten Geldbeutel führte er noch bei sich. Als der 26-Jährige auf das Polizeirevier gebracht werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Bei den Angriffen des 26-Jährigen auf die Einsatzkräfte wurde ein Polizeibeamter an seiner Hand leicht verletzt. Da der Mann unter Einfluss von Alkohol gestanden haben soll, wurde ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach der Durchführung der erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen wurde der 26-Jährige wieder entlassen.

Der Geldbeutel konnte wieder an seinen Besitzer ausgehändigt werden, der sich sehr erleichtert zeigte.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun gegen den Mann unter anderem wegen Diebstahl. Außerdem muss er sich wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

