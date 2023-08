Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus in einer Tiefgarage - Zeugen gesucht!

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In einer Tiefgarage am Vertusplatz wurden durch eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag, 08 Uhr, zwei Deckenlampen mit Farbspraydosen beschmiert. Weiterhin öffneten die Unbekannten gewaltsam einen Schrank, in welchem Pulverfeuerlöscher gelagert wurde und versprühten deren Inhalt. Hierbei wurden außerdem zwei in der Tiefgarage geparkte Fahrzeuge mit dem Pulver besprüht. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Meckesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06226/1336 entgegen.

