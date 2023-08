Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rund 50.000 Euro Schaden nach Vollbrand - zwei Pkw beschädigt

Heidelberg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montagnachmittag ein Mercedes in Vollbrand. Um 18 Uhr fuhr ein 34-Jähriger den Drei-Eichen-Weg entlang, als dieser ein ungewöhnliches Geräusch wahrnehmen konnte. Daraufhin parkte der 34-Jährige den Pkw auf einem Parkplatz ab. Kurz darauf stieg Rauch aus dem Motorraum und der Pkw fing Feuer. Durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte das nun in Vollbrand stehende Fahrzeug vollständig gelöscht werden. Da die Flammen ebenso auf einen daneben geparkten BMW übergriffen, musste auch hier die Feuerwehr tätig werden. Der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

