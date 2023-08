Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Aquaplaning und Unachtsamkeit führen zu Unfällen auf der BAB 6

Hockenheim / Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einer Kollision aufgrund von Unachtsamkeit beim Fahrstreifenwechsel kam es am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, auf der BAB 6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der TuR-Anlage Hockenheim. Hierbei übersah die Fahrerin eines Mercedes beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen den in gleicher Richtung und Fahrthöhe befindlichen Sattelzug. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Unfallursächlich für die Kollision eines Smart-Fahrers mit der Betongleitwand am Dienstag war eine an die vorherrschenden Witterungsverhältnisse unangepasste Geschwindigkeit. Aufgrund des entstehenden Aquaplanings verlor auf der BAB 6, in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen der Anschlussstelle Sinsheim/Süd und der Anschlussstelle Sinsheim/Steinsfurt, der Fahrer des Smarts gegen 21.30 Uhr die Kontrolle über seinen PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags ausgelöst. Der Fahrer kam vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus und konnte dieses aber wenig später schon wieder verlassen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzt 3.000 Euro. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Mannheim kam es zu einer kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigung, da der linke Fahrstreifen gesperrt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell