Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Parkender Kleinwagen beschädigt - Autofahrer flüchtig

Bad Oeynhausen (ots)

Nach einer Unfallflucht an der Gohfelder Poststraße am Montag sucht die Polizei nach Zeugen.

Am frühen Montagmorgen wurde den Beamten ein Verkehrsunfall auf der Gohfelder Poststraße zwischen den Einmündungen Lohacker und Sandweg gemeldet. Am Unfallort angekommen, fanden die Einsatzkräfte lediglich einen linksseitig stark beschädigten Pkw am Fahrbahnrand vor.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte eine Autofahrerin ihren hellen Toyota am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 19 abgestellt. Gegen 07.15 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall und fanden nur noch den beschädigten Pkw vor. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittler vermuten, dass das flüchtige Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt worden sein könnte.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug sowie dessen Nutzer. Die werden unter der Telefonnummer 0571-88660 entgegen genommen.

