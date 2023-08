Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Brennender Lkw löst Feuerwehreinsatz aus

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 15 Uhr geriet eine Batterie eines Lkws während der Fahrt aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Der 58-jährige Fahrer handelte schnell und parkte das brennende Fahrzeug am Straßenrand ab. Umgehend alarmierte er die Feuerwehr. Den Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr Wiesenbach gelang es, den in Brand geratenen Lkw schnell zu löschen. Der Fahrer kam mit einem Schrecken davon. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell