POL-MA: Mannheim: Leitplanke durch heruntergefallene Strohballen beschädigt - Zeugen gesucht!

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 18-Jähriger fuhr am Dienstag mit seinem BMW auf der K 4182 von Sinsheim-Steinsfurt in Richtung Ehrstädt. In einer Kurve kam ihm um kurz nach 19 Uhr ein grauer Audi entgegen. Beide Autos fuhren nahe der Mittellinie, so dass die Fahrer gegenlenken mussten. Nach ersten Erkenntnisse kam es dabei aber zu keiner Berührung der ...

mehr