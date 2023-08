Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Kombination aus Alkohol und Medikamenten führte fast zu Unfall

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Schwetzingen fiel am Dienstag, gegen 11 Uhr, ein VW auf, der in Schlangenlinien auf der B 535 in Richtung Heidelberg unterwegs war. Unmittelbar nach dem Plankstadter Tunnel zog das Auto zu weit nach links und geriet kurzzeitig in den Grünstreifen. Als die 67-jährige Fahrerin auf die rechte Spur wechseln wollte, übersah sie ein dort fahrendes Wohnmobil. In letzter Sekunde riss sie das Lenkrad herum, so dass eine Kollision ausblieb. Als die Streife die Frau aus dem fließenden Verkehr lotste und kontrollierte, zeigte sich, dass die 67-Jährige mit etwas mehr als 0,5 Promille alkoholisiert war. Zudem hatte sie mehrere Medikamente zu sich genommen, die sich, insbesondere in Kombination mit Alkohol, negativ auf die Verkehrssicherheit auswirken. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach einer Blutprobe untersagte die Polizei ihr die Weiterfahrt.

Gegen sie wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr auf Grund der Kombination von Alkohol und Medikamentenbeeinflussung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell