POL-MA: Schönbrunn/ Rhein-Neckar-Kreis: Auf Drogen in den Acker gefahren

Mühlhausen/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In den letzten Tagen kam es in Wiesloch zu Einbrüchen in Fahrzeuge, bei denen Gegenständeentwendet wurden. So wurde im Zeitraum zwischen Sonntag, 19.15 Uhr und Montag, 06.45 Uhr in ein Fahrzeug in der Wilhelm-Busch-Straße in St. Leon-Rot eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf bislang ...

mehr