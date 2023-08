Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Erneut Einbrüche in Fahrzeuge

Mühlhausen/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den letzten Tagen kam es in Wiesloch zu Einbrüchen in Fahrzeuge, bei denen Gegenständeentwendet wurden.

So wurde im Zeitraum zwischen Sonntag, 19.15 Uhr und Montag, 06.45 Uhr in ein Fahrzeug in der Wilhelm-Busch-Straße in St. Leon-Rot eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zum Fahrzeug. Beschädigungen an diesem konnten nicht festgestellt werden. Entwendet wurde das fest eingebaute Tacho und eine Sonnenbrille. Der Eigentümer des Fahrzeugs stellte den Diebstahl am Morgen fest, als er zur Arbeit fahren wollte. Wie hoch der Diebstahlschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Ähnlich erging es einem 25-jährigen BMW-Fahrer aus Mühlhausen. Dieser stellte bei Herantreten an sein Fahrzeug fest, dass das Dreiecksfenster der Beifahrerseite eingeschlagen wurde Hier entwendete die unbekannte Täterschaft das Lenkrad sowie die Airbags aus dem Fahrzeug. Der genaue Diebstahlschaden ist auch hier bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern oder Täterinnen geben können, werden gebeten sich bei Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter: 06222-57090.

