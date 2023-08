Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Reisebus durch Unbekannte beschädigt

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 67-Jähriger stellte am Freitag den 28.07.2023 gegen 20 Uhr seinen Reisebus auf dem Parkplatz des Sportplatzes in den Schleimwiesen ab. Als dieser am Montag gegen 08.30 Uhr wieder zurück zu dem Bus kam, bemerkte er, dass die Frontscheibe des Busses beschädigt war. Die Beschädigungen konnten mittig vom Lenkrad, in einer Höhe von circa 1,90 m und einem Durchmesser von circa 5 cm festgestellt werden. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die bislang unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter: 06222-57090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell