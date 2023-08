Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Steinsfurt/ Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter räuberischer Diebstahl - nach Fluchtversuch vorläufige Festnahme

Sinsheim-Steinsfurt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 22-Jähriger probierte am Montagnachmittag gegen 17:20 Uhr Schuhe in einem Geschäft im Kastanienweg an und versuchte anschließend ohne Bezahlung mit diesen aus dem Geschäft zu laufen. Der Ladenbesitzer wurde darauf aufmerksam und wollte den 22-Jährigen aufhalten. Allerdings setzte sich der Mann zur Wehr und schlug dem Besitzer ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Auch der anwesende Vater des Besitzers wurde durch den 22-jährigen Mann angegriffen und verletzt.

Der Täter wechselte währenddessen wieder seine Schuhe, flüchtete aus dem Laden und fuhr auf seinem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Der Ladenbesitzer und ein Zeuge ließen sich jedoch nicht abschrecken und nahmen die Verfolgung auf. Auch die alarmierte Polizei fuhr unmittelbar in den Bereich der Tatörtlichkeit, sodass der 22-Jährige letzten Endes vorläufig festgenommen werden konnte. Während seiner Flucht wurde der Täter dabei beobachtet, wie er mehrmals von seinem Fahrrad gefallen ist. Durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor Ort konnte bei dem Mann nach erfolgten Atemalkoholtest eine Promillezahl von ungefähr 1,05 Promille festgestellt werden. Hinzu kamen Hinweise auf Beeinflussung durch Cannabis. Im Anschluss begleitete der 22-Jährige die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf das Polizeirevier Sinsheim und musste eine Blutprobe abgeben. Der Vater des Ladenbesitzers wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell