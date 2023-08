POL-MA: Heidelberg: Rauchentwicklung in der Sofienstraße, PM Nr. 1

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5 (ots) - Ein 37-Jähriger fuhr am Montag mit seinem VW auf der A5 in Richtung Frankfurt. Nach ersten Erkenntnissen passte der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse an, so dass er kurz vor der Anschlussstelle Dossenheim, gegen 19:30 Uhr, bei starkem Regen ...

mehr