Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahrrad aus Carport gestohlen. Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Sonntag auf Montag ein verschlossen in einem Carport in der Berliner Straße abgestelltes Damenfahrrad. Ein ähnlicher Diebstahl ereignete sich in der gleichen Nacht in Oftersheim. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und prüft, ob die Taten in Oftersheim und Schwetzingen in einem Zusammenhang stehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, unter anderem Kleintransporter, die in der Nacht im Wohngebiet unterwegs waren, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-288-0, zu melden.

