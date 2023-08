Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann hindert Bahn an der Weiterfahrt

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde das Polizeirevier Mannheim-Oststadt verständigt, da um kurz nach Mitternacht ein Mann an der Haltestelle Theresienkrankenhaus auf den Gleisen stand und den Weg blockierte. So wurde die Bahn der Linie 5 knapp 15 Minuten an der Weiterfahrt gehindert. Als eine Polizeistreife eintraf, verließ der Mann plötzlich den Gleisbereich. Warum der 24-Jährige dort stand und sich weigerte, den Weg freizugeben, blieb auf Grund seiner mangelnden Kooperationsbereitschaft rätselhaft. Die Polizei stellte seine Personalien fest und fertigte eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr. Anschließend durfte der Mann seinen Weg fortsetzen - er nahm einen Zug nach Heidelberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell