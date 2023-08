Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, PM Nr. 2

Schriesheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am späten Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr im Bereich des Schriesheimer Waldschwimmbades, dortige Talstraße, zu einem Verkehrsunfall an welchem zwei Pkw beteiligt waren. www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5570791

Bei dem Unfall wollte ein 88-Jähriger Fährer eines VW aus dem Parkplatz des Wald-Schwimmbades ausfahren. Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers setzter dieser seinen Weg auf die L536 in Richtung Schriesheim fort, obwohl von Schriesheim kommend ein 72-Jähriger Fahrer eines Mazda gerade entgegen kam und zum Zusammenstoß kam. Durch den Zusammenpralls löste an beiden Fahrzeugen der Airbag aus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro beziffert. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, der VW-Fahrer wurde jedoch aufgrund von Vorerkrankungen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geräumt. Die Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Weinheim war um 19:30 Uhr beendet.

