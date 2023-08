Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5: Auto gerät auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5 (ots)

Ein 37-Jähriger fuhr am Montag mit seinem VW auf der A5 in Richtung Frankfurt. Nach ersten Erkenntnissen passte der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse an, so dass er kurz vor der Anschlussstelle Dossenheim, gegen 19:30 Uhr, bei starkem Regen mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geriet. Der VW prallte heftig gegen die rechte Leitplanke und blieb quer zur Fahrbahn auf der rechten Spur liegen. Ein dahinter befindlicher LKW-Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und hielt ebenfalls um das verunfallte und nicht mehr fahrbereite Auto sowie dessen leicht verletzten Fahrer abzusichern. Der Verunfallte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Welche Kosten für die Reparatur der Leitplanke entstehen, ist bislang nicht bekannt. Die rechte Fahrspur musste bis 21 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt hinsichtlich der genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell