POL-KLE: Kleve - Unfälle in Kreuzungsbereich

Unbekannter Verkehrsteilnehmer entfernt sich vom Unfallort

Kleve (ots)

Am Mittwoch (10. Mai 2023) kam es gegen 17:50 Uhr an der Kreuzung Uedemer Straße / Klever Ring in Kleve zu einer Unfallflucht. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve konnten im Kreuzungsbereich eine Ölspur feststellen, welche durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht wurde. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Nach ersten Erkenntnissen kam es aufgrund der Ölspur zu zwei Folgeunfällen. Dabei verlor ein 39-jähriger Mann, welcher mit einem roten Mazda MX-5 von der Uedemer Straße auf den Klever Ring abbog, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Durch die Kollision wurde neben dem Verkehrszeichen auch der Wagen des Mannes u.a. an der Frontstoßstange beschädigt. Ein 64-jähriger Mann, welcher ebenfalls die Straße befuhr, rutschte mit seinem schwarzen Seat Tarracco in den Straßengraben und konnte diesen nicht selbstständig verlassen. Die beiden Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei den bislang unbekannten Verkehrsteil-nehmer, der die Ölspur verursacht hat und bittet um Zeugenhinweise an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

