Polizei Hagen

POL-HA: Chemikalien zur Herstellung von Betäubungsmitteln lösen Wohnungsbrand aus

Altenhagen (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Dienstagmorgen (07.06.2022) zu einem Wohnungsbrand in der Berghofstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte trafen gegen 07.30 Uhr auf einen 39-jährigen Wohnungsmieter, der sich bei Löschversuchen schwer an den Händen und Armen verletzt hat. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Dortmunder Spezialklinik gebracht werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten in der Wohnung Chemikalien festgestellt werden, die vermutlich den Brand ausgelöst und zur Herstellung von Betäubungsmittel eingesetzt wurden. Zudem fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel. Aufgrund des Brandes ist es in dem Mehrfamilienhaus zu einem Stromausfall und einem Wasserrohrbruch gekommen. Mehrere Bewohner mussten evakuiert werden. Zur gefahrlosen Sicherstellung der Chemikalien wurde eine Fachfirma beauftragt. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an. Gegen den 39-jährigen Wohnungsmieter leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sch)

