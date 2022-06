Polizei Hagen

POL-HA: Wichtiger Hinweis: Polizeiwachen Hohenlimburg und Haspe Donnerstag kurzfristig telefonisch nicht erreichbar

Hagen (ots)

Aufgrund einer technischen Erneuerung an der Telefonanlage sind am Donnerstag (09.06.2022) die Polizeiwachen Hohenlimburg und Haspe voraussichtlich in der Zeit zwischen 08-10.30 Uhr telefonisch nicht erreichbar. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, in dringenden Notfällen die 110 zu wählen oder die jeweilige Wache persönlich aufzusuchen. (arn)

