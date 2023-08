Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer rastete aus - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 18-Jähriger fuhr am Dienstag mit seinem BMW auf der K 4182 von Sinsheim-Steinsfurt in Richtung Ehrstädt. In einer Kurve kam ihm um kurz nach 19 Uhr ein grauer Audi entgegen. Beide Autos fuhren nahe der Mittellinie, so dass die Fahrer gegenlenken mussten. Nach ersten Erkenntnisse kam es dabei aber zu keiner Berührung der Fahrzeuge, weshalb der 18-Jährige seine Fahrt fortsetzte. Kurze Zeit später bemerkte er, dass der Audi augenscheinlich gewendet hatte und sich nun mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte. Der Audi überholte ihn, scherte dann aber sehr knapp vom dem BMW wieder ein und bremste den 18-Jährigen gezielt bis zum Stillstand aus. Dabei wäre es beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen. Nur wenige Zentimeter voneinander entfernt kamen die Fahrzeuge zum Stehen. Der 39-jährige Fahrer des Audis stieg aus, rannte auf die Fahrerseite des BMW und trat gegen den Außenspiegel. Anschließend hämmerte er gegen die Seitenscheibe und öffnete die Fahrertüre. Dabei schrie er, augenscheinlich außer sich vor Zorn, den 18-Jährigen an und hob drohend eine Faust. Schließlich griff der 39-Jährige ins Fahrzeuginnere, zog den Autoschlüssel ab und warf diesen in ein Feld. So ließ er den unter Schock stehenden jungen Mann zurück und fuhr in Richtung Ehrstädt davon.

Allerdings kehrte er kurze Zeit später wieder zurück, dieses Mal in Richtung Steinsfurt fahrend. Der Lenker des Audis hielt kurz, ließ das Fenster herunter, beleidigte den 18-Jährigen und raste davon.

Die Polizei leitete die Ermittlungen gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen hinsichtlich einer Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung, Sachbeschädigung und Bedrohung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-690-0, zu melden.

