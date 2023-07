Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger geschädigt und geflüchtet

Brotterode (ots)

Am 29.07.2023 gegen 02.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Ortslage Brotterode. Ein Pkw-Fahrer streifte mit dem Außenspiegel einen Fußgänger am Arm. Der Sachverhalt wurde durch Zeugen beobachtet. Der Fahrer hielt noch kurz an und es kam zu einem kurzen Wortgefecht, bevor der Fahrzeugführer vom Unfallort weg fuhr. Kurze Zeit später konnte der Mann an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest lag deutlich über dem Grenzwert. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

