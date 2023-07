LPI-SHL: Eingeschlagene Fensterscheibe

Suhl (ots) - Am Donnerstag, den 27.07.2023 um 15:15 Uhr, befährt ein Radfahrer die Schleusinger Straße in Suhl, in Fahrtrichtung Erlau. Auf Höhe des Hinweisschildes "Pension Waldfrieden", in einer Rechtskurve, biegt eine unbekannte Person den auf die Leitplanke montierten Leitpfosten so weit um, dass dieser in den gemeinsamen Rad- und Fußweg hineinragt. Dadurch bleibt der Radfahrer beim passieren des Leitpfostens an ...

mehr