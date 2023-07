Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit drei Fahrzeugen

Bad Salzungen (ots)

Am Freitag um 13:10 Uhr befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die Langenfelder Straße in Bad Salzungen stadtauswärts. Ein Ford Kleintransporter wollte nach links in die Straße "Am Galgenberg" abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter fahrender Pkw Chevrolet hielt ebenfalls an und wartete. Jedoch bemerkte eine 35-jährige Frau aus Bad Salzungen dies zu spät und fuhr auf den Chevrolet auf. Dieser wurde durch den Aufprall dann auf den wartenden Ford geschoben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Weiterhin wurde der Fahrer des Pkw Chevrolet und die Fahrerin des auffahrenden Pkw Dacia verletzt. Zudem waren die Feuerwehr Bad Salzungen wegen auslaufender Betriebsstoffe und ein Rettungswagen im Einsatz.

