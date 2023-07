LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Salzungen (ots) - Am 27.07.2023 um 16:20 Uhr kam es in Hämbach am dortigen Kreisverkehr an der B 62 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein Pkw BMW aus Richtung Merkers kommend in Richtung Kreisverkehr. Der BMW musste verkehrsbedingt halten und dabei fuhr ein Pkw Mazda auf. Hierbei entstand erheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen. Die Fahrerin des BMW wurde dabei verletzt, musste in das Klinikum Bad Salzungen verbracht werden und bei dem auffahrenden Pkw Mazda liefen ...

mehr