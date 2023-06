LPI-J: Demontage vor der Arbeitsstätte

Apolda und Umland (ots) - Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ahndete die Polizei gestern mehrere Verkehrsverstöße im Stadtgebiet von Apolda. Bei der Kontrolle wurden einige Fahrer ohne Sicherheitsgurt und ein Fahrer mit Handy am Steuer angehalten und entsprechende Verwarngelder verhangen. Auch am Stausee in Kromsdorf wurde am gestrigen Tag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hier wurden aufgrund von Parkverstößen ...

