Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Türschloss verklebt

Apolda (ots)

Am gestrigen Sonntag rief ein 31-jähriger Familienvater die Polizei zur Hilfe. Grund hierfür war, dass sein Wohnungsschlüssel nicht mehr in das Schloss seiner Hauseingangstür passte. Der junge Mann vermutete eine Manipulation oder einen Einbruchsversuch. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass Unbekannte das Türschloss mit Kleber gefüllt hatten. Hier konnte nur noch der Schlüsseldienst helfen und das Schloss musste gewechselt werden. Der oder die Täter hatten sich zwischen 15:30 und 17:45 Uhr an dem Schloss zu schaffen gemacht. Tatort war ein Mehrfamilienhaus in der Oststraße in Apolda. Zeugen, welche den Täter beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell