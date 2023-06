LPI-J: Verkehrskontrolle

Weimar (ots) - In der Zeit vom 17.06.2023, 20.00 Uhr bis 18.06.23 ca. 08.45 Uhr haben unbekannte Täter die Heckscheibe eines geparkten PKW Citroen in der Heichelheimer Hauptstr., Am Ettersberg eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

