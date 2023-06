LPI-J: Schwer verletzt bei Wildunfall

Weimar (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag betrat ein unbekannter Täter eine Wohnung in der Herbststraße in Weimar, während der Geschädigte in seiner Wohnung schlief. Hierbei benutzte er den Wohnungsschlüssel, welcher von außen an der Eingangstür steckte und vom Bewohner am Vorabend vergessen wurde abzuziehen. In der Folge entwendete der Täter einen Rucksack, eine Regenjacke und Bargeld in Höhe von ...

