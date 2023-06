Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Weimar (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am Montag, dem 20.02.2023, gegen 15:45 Uhr entwendete ein unbekannter Beschuldigten aus einem Juweliergeschäft in der Belvederer Allee in 99425 Weimar zwei Goldcolliers im Gesamtwert von rund 2800,- Euro, um die Ware ohne zu bezahlen für sich zu behalten. Bei den Colliers handelt es sich Schmuckstücke aus 585er Gelbgold, wobei ein Collier mit Weißgold und Brillanten verziert war. Vorab gab der Beschuldigte vor Kaufinteresse an den beiden Schmuckstücken zu haben und ließ sich diese von einer Verkäuferin zeigen. In einem günstigen Moment steckte er beide Colliers in seine Tasche und verließ fluchtartig das Geschäft.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar dem unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden. Auch wem das abgebildete Collier (eines der beiden Beutestücke) zum Kauf angeboten wurde, wird gebeten sich mit der Polizei Weimar in Verbindung zu setzen. Telefonisch erreichbar wäre die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer: 03643 882 0 oder per Mail unter: PI.Weimar@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell